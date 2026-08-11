Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Sherwin-Williams-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Sherwin-Williams-Aktie betrug an diesem Tag 98.91 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 1.011 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sherwin-Williams-Papiers auf 362.71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 366.69 USD wert. Damit wäre die Investition um 266.69 Prozent gestiegen.

Sherwin-Williams war somit zuletzt am Markt 89.80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch