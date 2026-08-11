Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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11.08.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Papier Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Sherwin-Williams-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Sherwin-Williams-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Sherwin-Williams-Aktie betrug an diesem Tag 98.91 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 1.011 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sherwin-Williams-Papiers auf 362.71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 366.69 USD wert. Damit wäre die Investition um 266.69 Prozent gestiegen.
Sherwin-Williams war somit zuletzt am Markt 89.80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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