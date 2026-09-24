Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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24.09.2026 16:02:18
Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Salesforce-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 285.63 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.350 Salesforce-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 237.58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83.18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16.82 Prozent verringert.
Alle Salesforce-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 191.82 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Salesforce-Aktie an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Papiers auf 38.50 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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