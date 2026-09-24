Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Salesforce-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 285.63 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.350 Salesforce-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 237.58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83.18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16.82 Prozent verringert.

Alle Salesforce-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 191.82 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Salesforce-Aktie an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Papiers auf 38.50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch