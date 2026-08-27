Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Salesforce-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das Salesforce-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 266.53 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37.519 Salesforce-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 205.62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’714.70 USD wert. Mit einer Performance von -22.85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Salesforce wurde am Markt mit 168.46 Mrd. USD bewertet. Die Salesforce-Aktie ging am 20.06.2019 an die Börse NYSE. Der Erstkurs des Salesforce-Papiers lag beim Börsengang bei 38.50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch