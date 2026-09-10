Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: Hätte sich eine Salesforce-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Am 10.09.2025 wurde die Salesforce-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 242.57 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.123 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’006.55 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 09.09.2026 auf 244.16 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’006.55 USD entspricht einer Performance von +0.66 Prozent.

Der Börsenwert von Salesforce belief sich zuletzt auf 204.57 Mrd. USD. Das Salesforce-Papier wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Salesforce-Papiers wurde der Erstkurs mit 38.50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch