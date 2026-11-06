Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr verdient

Procter Gamble-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 146.13 USD. Bei einem Procter Gamble-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.843 Procter Gamble-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (167.10 USD), wäre die Investition nun 1’143.50 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 14.35 Prozent.

Procter Gamble markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 386.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch