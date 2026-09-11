Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Procter Gamble-Investment von vor einem Jahr verloren

Am 11.09.2025 wurde das Procter Gamble-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Procter Gamble-Aktie bei 158.63 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 63.040 Procter Gamble-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 142.97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’012.80 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 9.87 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Procter Gamble belief sich jüngst auf 331.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch