Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel hätte eine Investition in Procter Gamble von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Procter Gamble-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Procter Gamble-Papier an diesem Tag 152.46 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Procter Gamble-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65.591 Procter Gamble-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 11’021.25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 168.03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10.21 Prozent zugenommen.

Der Procter Gamble-Wert an der Börse wurde auf 388.48 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch