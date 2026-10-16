Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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16.10.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Procter Gamble-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das Procter Gamble-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 146.07 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Procter Gamble-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6.846 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 157.08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’075.37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.54 Prozent vermehrt.
Am Markt war Procter Gamble jüngst 364.44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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