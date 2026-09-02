Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden NVIDIA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 22.40 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NVIDIA-Aktie investiert, befänden sich nun 44.651 NVIDIA-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’708.88 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Anteils am 01.09.2026 auf 217.44 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 870.89 Prozent angezogen.

NVIDIA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.33 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch