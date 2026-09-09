Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVIDIA von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NVIDIA-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die NVIDIA-Anteile bei 1.49 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die NVIDIA-Aktie investierten, hätten nun 6’720.430 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’517’002.69 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 08.09.2026 auf 225.73 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15’070.03 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für NVIDIA eine Börsenbewertung in Höhe von 5.56 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch