NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Performance
|
09.09.2026 16:02:30
Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVIDIA von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in NVIDIA gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NVIDIA-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die NVIDIA-Anteile bei 1.49 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die NVIDIA-Aktie investierten, hätten nun 6’720.430 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’517’002.69 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 08.09.2026 auf 225.73 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15’070.03 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für NVIDIA eine Börsenbewertung in Höhe von 5.56 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:00
|Schwacher Handel: So bewegt sich der Dow Jones am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
18:00
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
|
18:00
|Schwache Performance in New York: So performt der S&P 500 am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
16:29
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
16:01
|Schwache Performance in New York: Dow Jones verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
16:01
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
16:01
|Verluste in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)