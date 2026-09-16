Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NVIDIA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem NVIDIA-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 174.88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.572 NVIDIA-Anteilen. Die gehaltenen NVIDIA-Aktien wären am 15.09.2026 121.32 USD wert, da der Schlussstand 212.17 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21.32 Prozent angewachsen.

NVIDIA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.08 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch