NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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30.09.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NVIDIA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NVIDIA-Aktie Anlegern gebracht.
Am 30.09.2021 wurden NVIDIA-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die NVIDIA-Aktie an diesem Tag bei 20.72 USD. Bei einem NVIDIA-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 482.719 NVIDIA-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (227.21 USD), wäre die Investition nun 109’678.51 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 996.79 Prozent gesteigert.
Insgesamt war NVIDIA zuletzt 5.52 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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