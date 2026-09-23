NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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23.09.2026 16:02:27
Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen NVIDIA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden NVIDIA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die NVIDIA-Aktie bei 41.61 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das NVIDIA-Papier investiert hätte, hätte er nun 24.033 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 5’500.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 228.87 USD belief. Mit einer Performance von +450.04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
NVIDIA war somit zuletzt am Markt 5.46 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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