Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden NVIDIA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die NVIDIA-Aktie bei 41.61 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das NVIDIA-Papier investiert hätte, hätte er nun 24.033 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 5’500.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 228.87 USD belief. Mit einer Performance von +450.04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

NVIDIA war somit zuletzt am Markt 5.46 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch