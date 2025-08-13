Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der NVIDIA-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0.59 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in NVIDIA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’700.680 NVIDIA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 183.16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 311’496.60 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 31’049.66 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von NVIDIA belief sich zuletzt auf 4.47 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch