Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 3 Jahren bedeutet

Nike-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 99.63 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 100.371 Nike-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nike-Aktie auf 38.44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’858.28 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 61.42 Prozent.

Nike wurde jüngst mit einem Börsenwert von 57.24 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch