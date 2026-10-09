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Nike-Anlage 09.10.2026 16:02:34

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Nike-Aktien gewesen.

Nike
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Vor 10 Jahren wurde das Nike-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Nike-Aktie bei 51.79 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Nike-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 193.087 Nike-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’707.86 USD, da sich der Wert eines Nike-Anteils am 08.10.2026 auf 34.74 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32.92 Prozent verringert.

Nike wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50.90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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