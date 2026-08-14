Nike Aktie 957150 / US6541061031
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14.08.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 10 Jahren gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Nike-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nike-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 56.45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.771 Nike-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 41.23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73.04 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 26.96 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nike bezifferte sich zuletzt auf 60.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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