Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Microsoft-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Microsoft-Papier bei 307.41 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3.253 Microsoft-Aktien. Die gehaltenen Microsoft-Papiere wären am 19.10.2026 1’735.53 USD wert, da der Schlussstand 533.52 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 73.55 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Microsoft betrug jüngst 3.93 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch