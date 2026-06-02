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Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

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Hochrechnung 02.06.2026 16:02:26

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Microsoft-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Microsoft
350.76 CHF -3.31%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurde das Microsoft-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 247.30 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40.437 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 460.52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’621.92 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 86.22 Prozent.

Alle Microsoft-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.34 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.163 7.81 155495416
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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
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