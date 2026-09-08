Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Microsoft von vor einem Jahr eingebracht

Am 08.09.2025 wurden Microsoft-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Microsoft-Papiers betrug an diesem Tag 498.20 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Microsoft-Aktie investierten, hätten nun 2.007 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 499.70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’003.01 USD wert. Mit einer Performance von +0.30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3.71 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch