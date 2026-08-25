Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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25.08.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 25.08.2021 wurde das Microsoft-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Microsoft-Papier an diesem Tag 302.01 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Microsoft-Aktie investierten, hätten nun 33.111 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 487.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’135.56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61.36 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3.59 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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