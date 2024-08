Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Microsoft-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 42.77 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Microsoft-Aktie investierten, hätten nun 233.809 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Microsoft-Papiers auf 395.15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92’389.53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 823.90 Prozent.

Microsoft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.03 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch