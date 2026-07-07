Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor einem Jahr verdient

Die Merck-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 80.90 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Merck-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 123.609 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’671.20 USD, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 06.07.2026 auf 126.78 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 56.71 Prozent.

Merck wurde am Markt mit 320.27 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch