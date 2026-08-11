Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Merck-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 107.44 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Merck-Aktie investierten, hätten nun 9.308 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (130.92 USD), wäre das Investment nun 1’218.54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.85 Prozent gesteigert.

Merck war somit zuletzt am Markt 317.39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch