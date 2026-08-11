Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Merck-Anlage unter der Lupe
|
11.08.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Merck-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Merck-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 107.44 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Merck-Aktie investierten, hätten nun 9.308 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (130.92 USD), wäre das Investment nun 1’218.54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.85 Prozent gesteigert.
Merck war somit zuletzt am Markt 317.39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck Co.
|
20:27
|Merck Aktie News: Merck am Dienstagabend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
16:29
|Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag billiger (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächer (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Merck & Co-Aktie fester: Neue Arzneien geben US-Pharmakonzern Schub (AWP)
Analysen zu Merck Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.