Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Merck-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 84.01 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 119.033 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 148.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’707.42 USD wert. Damit wäre die Investition um 77.07 Prozent gestiegen.

Merck erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 359.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch