Vor 10 Jahren wurden Merck-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59.88 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.670 Merck-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 144.46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 241.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 141.26 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Merck belief sich jüngst auf 363.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch