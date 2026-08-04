Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr abgeworfen

Am 04.08.2025 wurde das Merck-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Merck-Anteile an diesem Tag bei 79.86 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.252 Merck-Aktien im Depot. Die gehaltenen Merck-Aktien wären am 03.08.2026 159.99 USD wert, da der Schlussstand 127.77 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59.99 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 321.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch