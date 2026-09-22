Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Merck-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 60.18 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16.616 Merck-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (149.50 USD), wäre das Investment nun 2’484.07 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +148.41 Prozent.

Merck wurde am Markt mit 362.16 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch