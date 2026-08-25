Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 25.08.2016 wurden Merck-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Merck-Anteile an diesem Tag bei 59.51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.680 Merck-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 253.15 USD, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 24.08.2026 auf 150.66 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 153.15 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Merck eine Börsenbewertung in Höhe von 377.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch