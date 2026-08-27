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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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McDonalds-Investment im Blick 27.08.2026 16:02:19

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in McDonalds von vor 3 Jahren angefallen

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in McDonalds von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die McDonalds-Aktie Anlegern gebracht.

McDonald's
211.99 CHF -1.51%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der McDonalds-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 284.58 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das McDonalds-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.351 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 266.93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93.80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.20 Prozent verringert.

Insgesamt war McDonalds zuletzt 189.72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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