McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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08.10.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen McDonalds-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Die McDonalds-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der McDonalds-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 113.45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die McDonalds-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.881 McDonalds-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 203.51 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Anteils am 07.10.2026 auf 230.88 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 103.51 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von McDonalds belief sich zuletzt auf 164.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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McDonald's am 08.10.2026
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