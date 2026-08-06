McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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06.08.2026 16:02:29
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in McDonalds-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurde das McDonalds-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 236.26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.423 McDonalds-Aktien. Die gehaltenen McDonalds-Anteile wären am 05.08.2026 115.97 USD wert, da der Schlussstand 274.00 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.97 Prozent gesteigert.
McDonalds erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 190.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|McDonald's Kaufen
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|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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