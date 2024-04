Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der McDonalds-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die McDonalds-Aktie letztlich bei 231.48 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in McDonalds-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.320 McDonalds-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.04.2024 auf 268.67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’160.66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +16.07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von McDonalds bezifferte sich zuletzt auf 194.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch