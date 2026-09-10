McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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10.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in McDonalds eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden McDonalds-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die McDonalds-Aktie bei 114.58 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die McDonalds-Aktie investiert, befänden sich nun 87.275 McDonalds-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (253.48 USD), wäre das Investment nun 22’122.53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +121.23 Prozent.
McDonalds erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 180.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu McDonald's Corp.
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16:29
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
09.09.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds tendiert am Mittwochabend nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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