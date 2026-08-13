McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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13.08.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen McDonalds-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden McDonalds-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 119.52 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die McDonalds-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.367 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’306.73 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Anteils am 12.08.2026 auf 275.70 USD belief. Das entspricht einem Plus von 130.67 Prozent.
McDonalds wurde am Markt mit 194.29 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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