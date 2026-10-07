JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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|Rentable JPMorgan Chase-Investition?
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07.10.2026 16:02:27
Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in JPMorgan Chase eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurden JPMorgan Chase-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 68.11 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investiert hat, hat nun 146.821 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen JPMorgan Chase-Anteile wären am 06.10.2026 48’638.97 USD wert, da der Schlussstand 331.28 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 386.39 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von JPMorgan Chase betrug jüngst 880.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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