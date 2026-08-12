Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der JPMorgan Chase-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65.32 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die JPMorgan Chase-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.531 JPMorgan Chase-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 362.04 USD gerechnet, wäre die Investition nun 554.26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 454.26 Prozent.

JPMorgan Chase war somit zuletzt am Markt 957.72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch