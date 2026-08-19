Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 19.08.2016 wurde die Johnson Johnson-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 119.92 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Johnson Johnson-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.339 Johnson Johnson-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’260.76 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Anteils am 18.08.2026 auf 271.11 USD belief. Mit einer Performance von +126.08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Johnson Johnson jüngst 635.61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch