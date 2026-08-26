Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Johnson Johnson-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 176.49 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Johnson Johnson-Aktie investiert, befänden sich nun 56.660 Johnson Johnson-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Johnson Johnson-Papiers auf 273.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’476.23 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 54.76 Prozent.

Jüngst verzeichnete Johnson Johnson eine Marktkapitalisierung von 657.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch