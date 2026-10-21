Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen

Johnson Johnson-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Johnson Johnson-Anteile bei 191.88 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5.212 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 259.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’351.68 USD wert. Damit wäre die Investition um 35.17 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Johnson Johnson zuletzt 612.10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch