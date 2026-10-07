Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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07.10.2026 16:02:27
Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Johnson Johnson-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Johnson Johnson-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Johnson Johnson-Anteile betrug an diesem Tag 161.34 USD. Bei einem Johnson Johnson-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 61.981 Johnson Johnson-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 254.78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’791.50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57.91 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Johnson Johnson belief sich zuletzt auf 607.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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