Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingebracht

Das Johnson Johnson-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 168.07 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.950 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (269.12 USD), wäre die Investition nun 1’601.24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60.12 Prozent erhöht.

Johnson Johnson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 663.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch