IBM Aktie 941800 / US4592001014
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29.09.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Verlust hätte ein IBM-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen IBM-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 29.09.2025 wurde die IBM-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die IBM-Anteile bei 279.80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das IBM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.357 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 78.87 USD, da sich der Wert einer IBM-Aktie am 28.09.2026 auf 220.67 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 21.13 Prozent.
Zuletzt ergab sich für IBM eine Börsenbewertung in Höhe von 212.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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