Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 06.10.2023 wurde das IBM-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 142.03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.041 IBM-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 1’560.09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 221.58 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 56.01 Prozent.

IBM wurde am Markt mit 209.07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch