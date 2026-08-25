Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren eingefahren

Am 25.08.2016 wurde die IBM-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der IBM-Aktie betrug an diesem Tag 151.58 USD. Bei einem IBM-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.597 IBM-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des IBM-Papiers auf 231.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’524.24 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 52.42 Prozent.

Der Börsenwert von IBM belief sich zuletzt auf 222.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch