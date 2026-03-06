Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
|Lohnender Honeywell-Einstieg?
|
06.03.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Honeywell-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Honeywell-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Honeywell-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Honeywell-Aktie bei 199.20 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Honeywell-Aktie investiert, befänden sich nun 5.020 Honeywell-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.03.2026 1’196.67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 238.38 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 19.67 Prozent.
Alle Honeywell-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 155.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
