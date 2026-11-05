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|Profitabler Home Depot-Einstieg?
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05.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Home Depot von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Home Depot-Aktie Investoren gebracht.
Am 05.11.2021 wurde das Home Depot-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Home Depot-Papier an diesem Tag 368.40 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27.144 Home Depot-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 355.44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’648.21 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 3.52 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Home Depot belief sich zuletzt auf 332.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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