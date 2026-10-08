Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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08.10.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Home Depot-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Home Depot eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Home Depot-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Home Depot-Papier an diesem Tag bei 334.34 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.991 Home Depot-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 854.73 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Anteils am 07.10.2026 auf 285.77 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14.53 Prozent verringert.
Home Depot erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 285.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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