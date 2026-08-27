Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel hätte eine Investition in Home Depot von vor einem Jahr gekostet

Am 27.08.2025 wurde das Home Depot-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 408.24 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.450 Home Depot-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Home Depot-Papiers auf 334.85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 820.23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17.98 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Home Depot bezifferte sich zuletzt auf 337.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch