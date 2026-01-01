Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lukrative Home Depot-Investition? 01.01.2026 16:02:25

Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Home Depot-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Home Depot
273.95 CHF 0.28%
Kaufen Verkaufen

Home Depot-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Home Depot-Anteile bei 265.62 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.376 Home Depot-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 129.55 USD, da sich der Wert einer Home Depot-Aktie am 31.12.2025 auf 344.10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29.55 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Home Depot einen Börsenwert von 344.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch